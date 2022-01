Bus in fiamme in via asiago a como (Foto by Paolo Moretti)

Due bus in fiamme in un giorno

A Cantù e a Tavernola Doppio intervento dei vigili del fuoco - L’ultimo mercoledì sera in via Asiago

Due bus in fiamme in una sola giornata. Il primo a Cantù, il secondo nella serata al rientro al deposito di Asf a Tavernola. I vigili del fuoco sono stati costretti al doppio intervento per incendi con dinamiche del tutto simili. Il primo caso in mattinata in zona ospedale a Cantù, con un principio d’incendio partito dal vano motore dell’autobus di linea. L’autista alla vista del fumo ha fatto scendere tutti i passeggeri.

Il secondo episodio nella serata in via Asiago, all’ingresso della rimessa Asf di Tavernola. Anche qui l’incendio è partito dal motore. Il conducente si è accordo che il mezzo aveva una perdita di gasolio e aveva deciso di rientrare, appena varcato il cancello è partito l’incendio. Lo stesso autista ha preso immediatamente l’estintore e ha tenuto a bada le fiamme in attesa dell’arrivo dei vigili del fuoco.

