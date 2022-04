Insubria sponsor dell’accademia privata Uno dei soci diventa docente a contratto

Insubria sponsor dell’accademia privata

Professori del Dipartimento di scienze umane nel corpo insegnante di Shakazamba

C’è un altro tema che agita gli animi e i dibattiti intestini al Dipartimento di scienze umane e innovazione del territorio (il Disuit) dell’Università dell’Insubria, alle prese in queste settimane con i “corvi” e le voci sui concorsi per ricercatori e nei giorni scorsi con l’avvio di un iter destinato ad aprire un procedimento disciplinare contro il prorettore vicario.

Quel tema riguarda i rapporti tra i componenti del Dipartimento comasco e una società privata specializzata in corsi di formazione (che garantiscono, a pagamento, anche crediti formativi per gli studenti universitari): la Shakazamba Academy di Mariano Comense.

I vertici dell’Ateneo spiegano che vi è «una legittima convenzione e un contratto conto terzi fra alcuni docenti del Disuit e tale società per l’erogazione di corsi di formazione che, fra l’altro, non sono mai stati attivati». Della convenzione non si trova traccia sull’albo on line dell’università, dove invece compare più volte il nome dell’amministratore dell’accademia privata.

Shkazamba nasce nel luglio 2020. Tre i soci, al 33% ognuno: il lecchese Stefano Roncalli, il milanese Gabriele Murari e il marianese Christian Contardi. Quest’ultimo è anche amministratore unico della società.

Sfogliando gli atti del Disuit, si scopre che fin dal 2019 lo stesso Contardi (che gode indubbiamente di un ottimo curriculum professionale) ha vinto almeno cinque concorsi per lo “svolgimento di attività altamente qualificate di docenza” per il corso di formazione “Specialista in social media e comunicazione digitale”.

Direttrice del corso la professoressa Alessandra Vicentini, professoressa associata dell’Insubria nel Disuit e (stando al sito di Shakazamba) anche prima componente del corpo docente della e-school. La stessa Vicentini compare in tutti i concorsi, finiti con il contratto a Contardi, come componente della commissione giudicatrice assieme alla collega Paola Biavaschi (al secondo posto del corpo docente di Shakazamba, e da poco professore ordinario dell’Insubria al termine di un concorso annullato dalla stessa università e criticato dal Tar) e a Daniel Russo, fresco vincitore del concorso (che fonti interne all’Ateneo hanno portato all’attenzione della Guardia di finanza) come ricercatore a tempo determinato in inglese. Lo stesso Daniel Russo compare nell’elenco del corpo docenti dell’accademia privata.

L’ultimo atto di nomina dell’amministratore di Shakazamba come docente nel corso di comunicazione digitale dell’Insubria, risale all’ottobre scorso. In quel concorso per due posti si sono presentati per il ruolo di coordinatore didattico il dottor Franz Foti (anch’egli nel corpo docenti di Shakazamba) e come tutor tecnico Christian Contardi e l’outsider Giovanna Fabiola Valverde. Quest’ultima non ritenuta idonea (non avendo conseguito il punteggio minimo richiesto) dalla commissione composta dai tre colleghi in Shakazamba dell’amministratore della società “sponsorizzata” (per così dire) con il logo dell’Università dell’Insubria sul suo sito internet.

