Lurate, ritrova la Fiat 500 storica

«Grazie ai carabinieri» Le avevano cambiato la targa e fatto altre modifiche. La felicità dei proprietari di Olgiate per avere riavuto l’auto

Ritrovata e già restituita al legittimo proprietario la Fiat 500 L del 1971 rubata mercoledì della scorsa settimana nel piazzale di un’attività commerciale a Lurate Caccivio. E’ stata rinvenuta a Fino Mornasco in un parcheggio in via Martelletto. La vettura è in buone condizioni, benché abbia già subito alcune manomissioni, a cominciare dalla targa (cambiata) e ad altre parti (tolti catene, radio, caricabatterie e bloccasterzo, sostituito il cric). Indagini in corso, a cura dei carabinieri della Compagnia di Cantù, sul responsabile del furto.

Commozione fino alle lacrime per il proprietario, Stefano Barbagallo, nel tornare al volante della sua amata 500 d’epoca.

L’articolo completo su La Provincia in edicola oggi, 18 marzo

© RIPRODUZIONE RISERVATA