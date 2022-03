Mariano, addio a Stella

«Una mamma stupenda» Lutto per la donna, salutata al funerale con le note di Vasco Rossi

«Se hai bisogno e non mi trovi cercami in un sogno». È uno dei passaggi della canzone “Eh” di Vasco Rossi diventato una preghiera laica per Mirko Ferrari che, sabato, ha fatto risuonare il brano nella chiesa del Sacro Cuore per salutare la madre dei suoi due figli e moglie Stella Trinh vinta all’età di 44 anni da un male incurabile. «Le piaceva Vasco» spiega il marito che cela la commozione in un sorriso amaro quando ricorda il finale scritto dal destino che gli ha strappato la compagna tre settimane prima del suo compleanno.

Originaria del Vietnam, la crescita della donna è un percorso a tappe nel mondo. Perché a due anni, naturalmente con la famiglia, lascia il proprio paese provato dal conflitto armato con l’America per raggiungere la Malesia da cui ripartono in direzione dell’Europa. Il primo approdo è in Sardegna, salvo poi risalire lo Stivale fino a raggiungere il Piemonte e, infine, la Lombardia trovando casa a Carugo, nel cuore della Brianza comasca.

Dal campanile di San Bartolomeo a quello dedicato a Santo Stefano, il passo è stato breve, tanto che presto Stella inizia a frequentare Mariano dove conosce Mirko. L’amicizia diventa amore, così nel ’94 i due si fidanzano per poi convolare a nozze il 26 maggio di sette anni dopo, ossia nel 2001, fino ad arrivare a festeggiare vent’anni di matrimonio un anno fa. In mezzo, un percorso costruito l’uno con l’altro, due figli, Alessandro (2004) e Andrea (2008), i viaggi, le camminate in montagna e la passione per Vasco.

«È stata una madre stupenda, non lo dico solo, ma anche i nostri amici e chi l’ha conosciuta».

