Il cervo ripreso in via Roma

Un cervo a spasso per Cabiate Ripreso di notte da un automobilista La passeggiata dell’animale in zona stazione è stata immortalata in un video

Un cervo corre contromano lungo via Roma, raggiunge la stazione ferroviaria, supera il passaggio a livello e fa perdere le proprie tracce in via Vittorio Veneto, subito dopo la farmacia. Lasciano a bocca aperta le immagini che stanno circolando in queste ore in rete e in particolare sul gruppo Facebook “Sei di Meda se…..”. Le ha registrate con lo smartphone un automobilista, mentre stava viaggiando a ridosso dei binari. Nel video non c’è traffico, è notte fonda e Cabiate è deserta.

L’automobilista percorre via Roma in direzione Meda, costeggia i binari, fino a quando non lontano dalla stazione nota qualcosa. Un animale, un cervo, percorre contromano la carreggiata opposta e il passo si fa veloce, quando capisce che qualcuno lo segue. Infine fa perdere le proprie tracce.

© RIPRODUZIONE RISERVATA