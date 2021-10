Como, che rabbia a Ferrara

Un punto e qualche rimpianto Vantaggio di Gliozzi, un palo e una traversa, poi l’1-1 della Spal su autorete di Vignali

Un punto solo, e qualche rimpianto. Il Como va in vantaggio a Ferrara (Gliozzi), colpisce un palo e una traversa sul vantaggio e poi si fa raggiungere su autorete (Vignali).

Non è andata bene con la Spal e il pareggio non accontenta per come è venuto.

Questa la nostra diretta web:

SPAL-COMO 1-1

Marcatori: Gliozzi al 2’ pt; Vignali su aut. al 32’ st.

SPAL (4-2-3-1): Thiam; Dickmann, Vicari, Capradossi, Tripaldelli; Esposito (dal 33’ st D’Orazio), Viviani; Seck (dal 33’ st Crociata), Mancosu, Latte Lath (dal 14’ st Melchiorri); Colombo (dal 41’ st Mora). A disposizione: Seculin, Zuculini, Ellertsson, Peda, Coccolo, Heidenreich, Celia, Piscopo. All. Clotet.

COMO (4-4-2): Gori; Vignali, Scaglia, Varnier, Cagnano; Iovine, Bellemo, Arrigoni, Chajia (dal 18’ st Parigini); Gliozzi (dal 24’ st Kabashi), La Gumina (dal 24’ st Cerri). A disposizione: Facchin, Bolchini, Toninelli, Solini, Bertoncini, Gabrielloni, Ioannou, Bovolon, Luvumbo. All. Gattuso.

Arbitro: Abbattista di Molfetta.

NOTE - Ammoniti: Bellemo, Vignali, Scaglia, Kabashi. Angoli: 10-4.

50’ - Finisce al “Paolo Mazza”! Pareggio per 1-1 tra Spal e Como. Giovedì alle 20.30 appuntamento in casa contro il Pordenone.

49’ - Ultimo minuto, Scaglia allontana. Ancora un cross, Gori esce e guadagna secondi preziosi.

48’ - Quarto corner per il Como, che tiene il pallone lontano dalla propria area. Mischia, la Spal riparte.

47’ - Parigini calcia da fuori, Vicari fa muro. L’azione continua, cross di Iovine per Cerri, anticipato.

45’ - Cinque minuti di recupero.

44’ - Colpo in testa per capitan Bellemo, Abbatista ferma il gioco. Si riprende, palla alla Spal.

43’ - Contropiede Como, Parigini corre, Viviani di più e sventa la minaccia sulla sinistra.

42’ - Bomba di Melchiorri, Gori devia a due mani in corner.

41’ - Cambio Spal: esce Colombo, entra Mora.

39’ - Spal all’attacco, ci prova Crociata dal vertice destro, palla alta. Como in difficoltà.

36’ - Gori protagonista: para su Colombo, sulla respinta chiude lo specchio a Melchiorri.

35’ - La Spal ha preso coraggio, il gol segnato nel miglior momento del Como ha dato carica ai ferraresi.

33’ - Doppio cambio Spal: fuori Esposito e Seck, dentro D’Orazio e Crociata.

32’ - GOL - Autogol e pareggio della Spal. Colombo in area viene chiuso bene da Cagnano, che calcia però sulla gamba di Vignali. Il pallone carambola in rete per l’1-1.

30’ - Palla in area, Dickmann di testa impegna Gori, che blocca a terra.

28’ - Kabashi!!!! Dopo l’incrocio colpito da Arrigoni, pochi secondi dopo il palo ferma il centrocampista albanese: tiro da fuori (deviato da Capradossi), il palo gli nega la gioia del gol.

26’ - Occasione per il Como! Parigini sfugge a sinistra, palla in profondità per Arrigoni che cerca di servire a centro area Cerri, Thiam intercetta. L’azione prosegue, palla fuori per Arrigoni che carica il destro e centra l’incrocio alla sinistra di Thiam!

24’ - Doppio cambio: fuori La Gumina e Gliozzi, dentro Cerri e Kabashi. Gattuso prova a coprirsi con un centrocampista in più.

23’ - Pronto a entrare bomber Cerri.

21’ - Bellemo perde palla sulla trequarti, Viviani calcia da fuori, deviazione di Gori in corner. Una grande parata, con il pallone angolato che rimbalza a un metro dal portiere comasco.

19’ - Tentativo di Colombo dal vertice destro dell’area: palla altissima.

18’ - Non recitava Chajia: esce zoppicando, al suo posto entra Parigini.

16’ - Chajia fermato in contropiede da Viviani resta a terra, la Spal contrattacca e arriva al tiro con Esposito dal limite. Gori blocca a terra.

14’ - Il primo cambio della partitaè della Spal: Melchiorri entra al posto di Latte Lath.

13’ - Dopo un cross di Vognali respinto, scatta la Spal, Latte Lath viene fermato provvidenzialmente da Scaglia al limite dell’area.

10’ - Secondo tempo sulla falsariga del primo, molto intenso e combattuto. Il Como riparte, con Chajia: l’esterno rientra da sinistra e tenta il rasoterra, palla fuori alla sinistra di Thiam. Pecca un po’ di egoismo Chajia, avrebbe potuto servire Gliozzi ben appostato.

8’ - Ammonito Vignali, punizione da sinistra per la Spal... corner, il settimo per i padroni di casa.

6’ - Contropiede Como, La Gumina apre a sinistra per Chajia che eagera con i doppi passi e si porta il pallone sul fondo. L’azione continua, Chajia ci prova da fuori, Thiam in due tempi. Il Como riconquista palla, traversone in mezzo, sforbiciata di Gliozzi e Thiam para. La Spal sbaglia ancora l’uscita, palla a sinistra per Chajia che cerca di superare Thiam, stavolta bravo a chiudergli lo specchio. Un minuto intenso, a dir poco.

5’ - Inizio tambureggiante della Spal, Como schiacciato.

4’ - La Spal attacca ma tira solo da fuori: Latte Lath serve al limite Viviani, nessun pericolo. La Spal insiste e conquista un corner.

2’ - Pressing alto della Spal.

1’ - Inizia ora la ripresa, palla della Spal. Non ci sono cambi nelle due formazioni. Lecito ora attendersi una Spal all’arrembaggio, il Como potrebbe approfittarne in contropiede.

CRONACA SECONDO TEMPO

46’ - Sulla battuta del corner l’arbitro fischia la fine del primo tempo. Como in vantaggio 1-0 a fine primo tempo, decide il gol dopo 2’ di Gliozzi. Per l’attaccante è la terza rete in campionato (tutte in trasferta), la prima su azione dopo due rigori.

45’ - Un minuto di recpero prima dell’intervallo. Brivido! Viviani da fuori, colpisce la palla di Seck, il pallone s’impenna, Gori devia in corner.

44’ - Punizione per la Spal, posizione pericolosa... Ci riprova Viviani, Gori blocca a terra.

43’ - Ultimi attacchi della Spal prima del riposo.

39’ - Iovine in profondità per Vignali che sfugge a Capradossi: tiro-cross teso, Thiam in corner.

34’ - Gol annullato alla Spal, mentre la squadra stava già festeggiando il pareggio. Gori smanaccia una punizione di Viviani, Colombo rimette in mezzo, Latte Lath segna. Ma l’arbitro annulla. Il check del var conferma la decisione (fuorigioco di partenza sulla punizione di Viviani), si rimane sullo 0-1.

33’ - Bellemo stende Seck a centrocampo, ammonito.

31’ - Ritmi alti, la Spal riparte e ci prova da fuori con Esposito: Gori blocca a terra.

28’ - Corner a rientrare di Arrigoni, la palla supera Thiam ma termina alta. Contropiede del Como: Gliozzi entra in area, rientra da sinistra ma calcia debolmente. Ripartenza Spal, palla in corner.

27’ - Cagnano conquista il pimo corner a favore del Como. Sulla palla Arrigoni... ancora corner.

26’ - Ottimo lavoro di Seck a destra, palla per Dickmann, Iovine devia in corner. Sul corner battuto basso sul primo palo, “liscio” di Colombo, tocco di Latte Lath sul fondo.

23’ - Botta di Viviani da lontanissimo, parabola a spiovere, Gori respinge con i pugni.

20’ - Svirgolata di Thiam fuori area: il portiere della Spal non sembra in grande serata. Sul proseguimento dell’azione, palla a sinistra per La Gumina che prova il tiro a giro, stavolta Thiam c’è e blocca senza troppi problemi.

19’ - Insiste la Spal, il Como si difende bene.

15’ - Spal vicina al pareggio! Colombo a destra impegna Gori, corta respinta e lo stesso Colombo rimette in mezzo, nessun compagno riesce a deviare. L’azione prosegue, Viviani ci prova da fuori, palla centrale parata da Gori.

14’ - Ancora Como! Bellemo sguscia in area, cerca Gliozzi in mezzo, Capradossi capisce tutto, peccato.

11’ - Ripartenza Como! Iovine avanza a destra, palla in mezzo ma troppo alta per La Gumina.

10’ - Cross fuori misura di Seck, rimessa dal fondo.

7’ - Subito tante emozioni al “Mazza”, per ora decide il fulmineo gol di Gliozzi, il terzo in campionato.

6’ - Spal vicina al pari! Latte Lath serve Colomb in area, il bomber spallino si gira prova a calciare: deviazione provvidenziale di Scaglia, palla in angolo.

4’ - Rasoterra da fiori area di Mancosu, Gori blocca senza problemi a terra.

2’ - GOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLL!!!! - Como subito in vantaggio! Chajia - servito da La Gumina - da sinistra mette in mezzo, Thiam non trattiene, Gliozzi da due passi batte il portiere della Spal. Che inizio! Ma che errore del portiere spallino...

1’ - Si parte! E’ del Como il primo possesso della partita.

CRONACA PRIMO TEMPO

E’ tutto pronto per la sfida, ci sono i tifosi, c’è l’atmosfera giusta... tra poco si parte, state con noi!

Buonasera, alle 20.30 comincerà Spal-Como. Pronte le formazioni: Gattuso conferma la squadra che ha battuto l’Alessandria, Cerri c’è ma è in panchina. Spal con il consueto 4-2-3-1.

FERRARA - Dopo le vittorie contro Brescia e Alessandria, il Como affronta in trasferta la Spal alle 20.30, nella partita che chiude la 9ª giornata di serie B. E’ una classicissima, una sfida che fa affiorare tanti ricordi tra la tifoseria. Gattuso alla fine ha deciso: convocato Cerri, ma non è detto che parta titolare. Grande attesa tra i tifosi, che hanno polverizzato i 150 posti a disposizione nel settore ospiti dello stadio “Mazza”. Arbitra Abbattista di Molfetta, cronaca web di Spal-Como su www.laprovinciadicomo.it.

SERIE B - 9ª giornata

Programma - Venerdì 22/10: Alessandria-Crotone 1-0. Sabato 23/10: Benevento-Cosenza 3-0, Lecce-Perugia 0-0, Monza-Cittadella 1-0, Ternana-Vicenza 5-0, Frosinone-Ascoli 2-1, Brescia-Cremonese 1-0. Domenica 24/10: Pisa-Pordenone 1-1, Reggina-Parma 2-1, Spal-Como 1-1.

Classifica: Pisa 20; Brescia 17; Cremonese, Benevento, Lecce e Reggina 16; Frosinone, Ascoli e Perugia 14; Monza, Ternana e Cittadella 13; Cosenza 11; Parma, Spal e Como 10; Alessandria e Crotone 7; Vicenza 3; Pordenone 2.

Prossimo turno - Mercoledì 27/10: Cosenza-Ternana ore 18, Vicenza-Monza ore 20.30. Giovedì 28/10: Alessandria-Frosinone, Ascoli-Spal, Brescia-Lecce ore 18; Cittadella-Parma, Como-Pordenone, Cremonese-Pisa, Crotone Benevento, Perugia-Reggina ore 20.30.

