Como, questa conta davvero

Grande vittoria a Frosinone Partita vibrante, con la squadra azzurra che prima soffre e poi passa. Gliozzi e Ioannou gli eroi di giornata

Questa vale davvero. Un Como in formato trasferta sbanca Frosinone, uno dei fortini della serie B e conquista tre punti pesantissimi, tornando alla vittoria e facendo un bel salto in avanti in classifica.

La squadra di Gattuso ha saputo resistere all’inizio ai colpi dell’undici di casa e poi ha colpito con Gliozzi prima (grandissimo gol di tacco) e Ioannou poi.

Questa la nostra diretta web:

FROSINONE-COMO 1-2

Marcatori: Gliozzi al 28’, Zampano al 37’, Ioannou al 44’ pt.

FROSINONE (4-3-3): Ravaglia; Zampano, Gatti, Barisic, Cotali (dal 28’ st Novakovich); Boloca, Ricci, Rohdén (dall’11’ st Garritano); Canotto (dall’11’ st Zerbin), Ciano (dall’11’ st Charpentier), Cicerelli (dal 33’ st Tribuzzi). A disposizione: Marcianò, Minelli, Brighenti, Szyminski, Lulic, Bozic, Manzari. All. Grosso.

COMO (4-4-2): Facchin; Iovine, Scaglia, Solini, Ioannou (dal 27’ st Cagnano); Parigini (dal 40’ st Blanco), Kabashi (dal 40’ st Bovolon), Bellemo, Nardi (dal 21’ st Peli); Cerri, Gliozzi (dal 40’ st Gabrielloni). A disposizione: Bolchini, Zanotti, Bertoncini, Gatto, La Gumina, Vignali. All. Gattuso.

Arbitro: Marcenaro di Genova.

NOTE - Ammoniti: Ricci, Kabashi. Angoli: 9-2.

49’ - FINITA!!!!! Il Como vince 2-1 a Frosinone, prima vittoria del 2022!!!

48’ - Fallo su Facchin... vittoria a un passo...

47’ - Novakovich divora il 2-2! Palla di Zerbin, l’attaccante di casa colpisce malissimo di piatto a due metri da Facchin, che poi fa suo il pallone.

46’ - Scaglia perfetto su Novakovich in area. E conquista pure fallo.

45’ - Charpentier non trova spazio in area. Saranno 4’ i minuti di recupero.

43’ - Ancora un fallo di Tribuzzi, stavolta su Gabrielloni.

42’ - Tribuzzi stende Cagnano, il difensore del Como guadagna qualche secondo stando a terra...

40’ - Gattuso cambia ancora: dentro Bovolon, Blanco e Gabrielloni al posto di Kabashi, Parigini e Gliozzi. Intervento difensivo di Iovine, che esulta come se avesse segnato...

38’ - Anche Gliozzi a difesa dell’area, Como compatto.

37’ - Sofferenza! Ottavo corner per il Frosinone, Cerri allontana.

36’ - Ottimo Solini, in anticipo in area su Charpentier.

33’ - Cross da sinistra, Facchin allontana con i pugni. Cambio Frosinone: fuori Cicerelli, dentro Tribuzzi.

31’ - Facchin! Ancora lui! Grande salvataggio su un destro di Zerbin, che si era acccentrato da sinistra. Il pallone rimane in area, il Como si salva.

28’ - Nel Frosinone esce Cotali, al suo posto una punta, Novakovich. Gialloblù iperoffensivi con questo cambio.

27’ - Cambio nel Como: fuori Ioannou, autore del raddoppio del Como, dentro Cagnano.

25’ - Garritano si libera al limite, si sposta il pallone sul sinistro e tenta il rasoterra: palla di poco fuori alla destra di Facchin.

23’ - Preziosissimo il lavoro di Cerri, abile a tenere palla consentendo alla squadra di respirare e salire.

22’ - Settimo corner per il Frosinone, Facchin esce e smanaccia, allontanando il pericolo.

21’ - Primo cambiop per Jack: esce Nardi, al suo posto entra Peli. Debutto positivo per Nardi, sicuramente più a suo agio nella fase di contenimento. Parigini intento si sposta a sinistra, Peli agirà a destra.

20’ - Ammonizione per Kabashi, fallo su Ricci. Pronto a entrare Peli nel Como.

18’ - Bolide di Ricci dal limite, palla alta di pochissimo.

17’ - Incredibile occasione sprecata da Charpentier: slalom in area, difesa del Como elusa, ma fallisce completamente la conclusione.

13’ - Palla tagliata in area per Zerbin, l’ex Pro Vercelli non ci arriva, ben controllato da Ioannou.

11’ - Triplo cambio Frosinone: Garritano, Charpentier e Zerbin entrano in campo al posto di Rohdén, Ciano e Canotto.

9’ - Bella palla in area, torre di Cerri a centro area, pallone troppo lungo per Solini e Nardi.

4’ - Trattenuta prolungata di Ricci ai danni di Gliozzi: ammonizione per il centrocampista del Frosinone.

2’ - Risponde il Como: Ioannou avanza, cerca Nardi, passaggio troppo lungo e palla sul fondo.

1’ - Inizia la ripresa, palla giocata dal Frosinone. Padroni di casa subito in attacco, alla ricerca del pareggio.

CRONACA SECONDO TEMPO

46’ - Finisce il primo tempo: Frosinone-Como 1-2. Primo tempo spettacolare allo “Stirpe”: il Frosinone sembra dominare, ma il capolavoro di Gliozzi (colpo di tacco) regala il vantaggio ai biancoblù. Immediato pareggio di Zampano, Ioannou nel finale di frazione raddoppia. Parziali dagli altri campi: Alessandria-Lecce 0-0, Benevento-Ascoli 0-0e Crotone-Brescia 0-1.

45’ - Un minuto di recupero prima dell’intervallo.

44’ - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLL!!! - Raddoppio! Il Como colpisce ancora! Parigini cerca Gliozzi in area, l’attaccante sfiora il pallone prolungandolo, a sinistra sbuca Ioannou che segna la sua prima rete con la maglia del Como! 1-2 allo “Stirpe”! Il cipriota festeggia togliensosi la mascherina protettiva.

39’ - Como vicino al raddoppio! Bellissimo traversone da sinistra di Ioannou, sul secondo palo sbuca Parigini: colpo al volo, Ravaglia d’istinto devia in corner.

37’ - GOL - Pareggio del Frosinone: lancio di Ricci a scavalcare la difesa, Ioannou tiene in gioco Zampano che batte Facchin con un tocco al volo ravvicinato.

34’ - Frosinone vicino al pareggio, facchin salva su una conclusione ravvicinata di Canotto. ma l’arbitro ferma tutto per una posizione di fiorigioco di partenza.

33’ - Dopo il sesto corner a favore del Frosinone, tentativo da fuori di Zampano: palla alta.

30’ - Per Cerri è la quinta rete stagionale. L’attaccante del Como non è nuovo a giocate spettacolari: in questa stagione aveva - in almeno due occasioni - sfiorato il gol in rovesciata, stavolta ha invece centrato il bersaglio. Davvero strepitoso, un gol indimenticabile.

28’ - GOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLL!!!! - Como in vantaggio! Gliozzi segna un gol strepitoso! Corner da sinistra di Kabashi, sponda di Cerri, Gliozzi con un colpo di tacco alto sorprende tutti, battendo Ravaglia con il classico “colpo dello scorpione”: il pallone s’infila alla destra del portiere di casa. Incredibile, uno dei gol dell’anno in serie B!

26’ - Occasione anche per il Como in contropiede! Parigini porta palla a destra, serve Cerri a sinistra: botta, con Ravaglia che si supera per deviare in corner, il primo per il Como.

23’ - Bello spunto a destra di Parigini, cross in area respinto ma la conclusione di Kabashi è del tutto da dimenticare: palla “lisciata”.

21’ - Canotto da destra cerca Cicerelli, ancora con un cross arrretrato: il tocco al volo, di piatto destro, del giocatore di casa termina a lato. Como finora mai pericoloso, la squadra sta subendo l’iniziativa del Frosinone.

19’ - Si vede il Como, Parigini calcia in porta ma l’arbitro ferma l’azione, per un fallo dell’esterno del Como ai danni di Cotali.

17’ - Il Como vacilla, Ciano cade in area pressato da Solini... Marcenaro lascia correre, poi si consulta con il var... si prosegue.

15’ - Ancora Frosinone pericoloso: percussione di Rohdén, tiro e deviazione: il pallone esce di poco alla destra di Facchin. Terzo corner per i padroni di casa. Sulla battuta, uscita sicura del portiere del Como.

13’ - Facchin subito decisivo: gran palla di Zampano in area per Rohdén, tiro al volo e il portiere del Como devia in corner.

11’ - Attacca il Frosinone: cross di Zampano da destra, Iovine sul palo opposto devia in corner. Primo angolo della partita... Battuta, palla sul fondo.

6’ - Ci riprova Cicerelli dal limite, palla alta.

5’ - Grande lavoro per i centrocampisti in questi primi minuti. Tentativo di Cicerelli, respinto da Iovine.

1’ - Si parte! Frosinone in maglia gialla, Como con la terza maglia “militare”. Como con un 4-4-2: Parigini a destra, Nardi al debutto a sinistra.

CRONACA PRIMO TEMPO

Sorpresa nel Como! Ciciretti non giocherà, al suo posto Parigini, che si sta scaldando da solo in campo.

Dopo gli anticipi di ieri, alle 18.30 in contemporanea con Frosinone-Como si giocano anche Alessandria-Lecce, Benevento-Ascoli e Crotone-Brescia.

4 vittorie consecutive, tra la sconfitta a Monza e quella a Perugia per il Frosinone, 3 pareggi consecutivi per il Como contro Crotone, Lecce e Ascoli.

Da vedere l’assetto del Como: 4-3-1-2 con Ciciretti dietro le punte o 4-4-2 con Ciciretti e Nardi esterni? Vedremo all’ingresso in campo la scelta tattica di mister Gattuso.

Grosso opta per il 4-3-3, con un tridente “leggero” con attaccanti abili nel palleggio.

Gattuso rispolvera Iovine, inserisce Kabashi e Ciciretti e fra debuttare Nardi. In panchina Vignali, in attacco Cerri e Gliozzi.

FROSINONE - Buonasera, alle 18.30 comicerà Frosinone-Como. Tante novità nel Como...

Como di nuovo in campo, ancora in trasferta. Oggi alle 18.30 la squadra di Jack Gattuso affronta allo “Stirpe” il Frosinone, squadra in zona playoff reduce dalla sconfitta a Perugia. Dopo il pareggio ad Ascoli, Gattuso ha annunciato turn over: a centrocampo gioca Kabashi al posto dello squalificato Arrigoni, possibili altri cambi sulle fasce. Arbitra Marcenaro di Genova (in sostituzione di Marini di Roma), cronaca web di Frosinone-Como su www.laprovinciadicomo.it.

SERIE B - 23ª GIORNATA

Programma - Martedì 15/02, ore 18.30: Cosenza-Perugia 1-2, Cremonese-Parma 3-1, Pisa-Vicenza 2-2, Pordenone-Cittadella 0-1, Spal-Reggina 1-3, Ternana-Monza 0-1. Mercoledì 16/2, ore 18.30: Alessandria-Lecce 1-1, Benevento-Ascoli 0-2, Crotone-Brescia 0-1, Frosinone-Como 1-2.

Classifica: Cremonese 44; Lecce e Brescia 43; Pisa 42; Monza 41; Perugia, Frosinone e Benevento 37; Ascoli 36; Cittadella 35; Como 31; Reggina 29; Ternana e Parma 28; Alessandria e Spal 23; Cosenza 19; Crotone 14; Vicenza 13; Pordenone 12.

Prossimo turno - Sabato 19/2: Ascoli-Alessandria, Monza-Pisa, Parma-Ternana, Reggina-Pordenone, Vicenza-Spal ore 14; Perugia-Cremonese ore 16.15. Domenica 20/2, ore 15.30: Brescia-Frosinone, Cittadella-Benevento, Como-Cosenza, Lecce-Crotone.

