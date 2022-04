Con Cerri e La Gumina si gode

Un Como da sogno con il Monza Altra perla stagionale: il derby è nostro grazie alle reti dei due bomber azzurri

Un’altra perla stagione: il derby è del Como. Monza battuto con una rete ciascuno dei due bomber, Cerri e La Gumina.

COMO-MONZA 2-0

Marcatori: Cerri all’11’, La Gumina al 35 st.

COMO (3-4-2-1): Facchin; Vignali, Solini, Cagnano; Iovine, Bellemo, Nardi, Ioannou (dal 32’ st Bovolon); Ciciretti (dal 14’ st Arrigoni), Gliozzi (dal 23’ st La Gumina); Cerri (dal 32’ st Gabrielloni). A disposizione: Zanotti, Gori, Kabashi, Parigini, Blanco, Peli. All. Gattuso.

MONZA (3-5-2): Di Gregorio; Donati, Paletta (dal 18’ st Machin), Carlos Augusto; Sampirisi (dal 38’ st Caldirola), Ciurria, Barberis, Valoti, D’Alessandro (dal 38’ st Pirola); Mota Carvalho (dal 18’ st Colpani), Mancuso (dal 18’ st Gytkjaer). A disposizione: Lamanna, Rubbi, Favilli, Siatounis, Ramirez, Antov, Brescianini. All. Stroppa.

Arbitro: Prontera di Bologna.

NOTE - Spettatori: 4.904, incasso di 79.070 euro. Ammoniti: Mota Carvalho, Cagnano, Ciurria, Gabrielloni. Angoli: 3-13.

48’ - FINITAAAAAAAAAAAAA!!!! Il Como si aggiudica il derby! Grande vittoria contro un Monza lasciatissimo. E mercoledì, trasferta a Parma alle 14.

45’ - Tre minuti di recupero, vittoria a un passo.

42’ - Il Monza attacca disordinatamente, sembra non crederci troppo.

38’ - Cambi Monza: Caldirola al posto di Sampirisi e Pirola al posto di D’Alessandro.

38’ - Tutto lo stadio ora salta!

35’ - GOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL!!! - Raddoppio del Como! Gabrielloni apre a destra per Vignali, palla facile per La Gumina che controlla in area e batte Di Gregorio con un preciso diagonale: 2-0 al Sinigaglia! Ottava rete per l’attaccante del Como!

33’ - Vignali cerca Gabrielloni in profondità, palla troppo lunga.

32’ - Applausi per Ioannou: al suo posto Bovolon. Esce anche Cerri, ovazione per lui: dentro Gabrielloni.

30’ - Contropiede Como! Cerri a destra cerca La Gumina sul lato opposto, ma sbaglia il passaggio.

28’ - Tiro cross di Donati da fuori area: traiettoria spiovente, ma la palla esce, alta sopra la traversa.

23’ - Secondo cambio per Jack: fuori Gliozzi, dentro La Gumina.

23’ - Machin, “giustiziere” del Como all’andata, tenta una conclusione dal limite: palla sul fondo.

20’ - Pericolo! Palla a centro area, Valoti non ci arriva per poco.

18’ - Paletta-Machin, Mancuso-Gytkjaer e Mota Carvalho-Colpani: questi i cambi di Stroppa.

16’ - Ottavo corner per il Monza... pronti anche tre cambi.

14’ - Primo cambio nel Como: esce Ciciretti, entra Arrigoni.

11’ - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLL!!!! - Como in vantaggio ed è un gran gol! Preciso cross da sinistra di Ioannou servito bene da Cagnano, Cerri di testa, in tuffo, batte Di Gregorio portando in vantaggio il Como! Esplode il Sinigaglia per la nona rete di Cerri in campionato!!!

8’ - Replica del Monza: palla da sinistra, Mota Carvalho al volo calcia alto.

6’ - Como pericoloso: Cerri controlla al limite, si sposta verso il centro e calcia in porta. Palla alta.

5’ - I dati sugli spettatori: 4.904 gli spettatori (383 gli abbonati), incasso di oltre 79 mila euro.

4’ - Ancora Como! Rapida azione, il Monza si salva in corner. Sulla battuta, palla troppo lunga.

3’ - Bella azione del Como: Cerri per Ioannou a sinistra, tocco per Ciciretta che tenta la conclusione da fuori area. Pallone alto di non molto.

1’ - Inizia la ripresa, nessun cambio nelle due formazioni.

CRONACA SECONDO TEMPO

45’- - Finisce il primo tempo: 0-0 al Sinigaglia.

44’ - Sponda di Barberis e tiro da fuori di Ciurria: palla alta.

43’ - Ci prova D’Alessandro dal vertice destro dell’area: palla sul fondo.

42’ - Quarto angolo per il Monza, deviazione... quinto corner, palla fuori area.

39’ - Difesa comasca ancora attenta su un traversone da sinistra.

35’ - Ancora Monza: Valoti calcia dal limite, deviazione di Solini. Il pallone termina sul fondo, alla destra di Facchin.

30’ - Monza pericolosissimo: Ciurria da destra cerca un compagno in mezzo, il pallone attaversa tutto lo specchio della porta e a sinistra, liberissimo, Valoti calcia sul fondo.

27’ - Ci prova anche Ciurria con una percussione da destra: Facchin blocca senza problemi la conclusione rasoterra del giocatore monzese.

26’ - Potente tiro da posizione defilata di Donati: palla alta.

23’ - Mischia in area comasca! D’Alessandro va sul fondo a sinistra, Facchin smanaccia, Mota Carvalho prova a calciare ma non riesce a dare forza al pallone e la difesa libera.

22’ - Replica del Como: bella azione di Nardi, palla per Ciciretti, che cerca di piazzare il pallone. Tiro debole, Di Gregorio para senza problemi. Ammonito Mota Carvalho per smulazione.

21’ - Mota Carvalho da sinistra cerca Ciurria sul palo più lontano: palla troppo lunga.

18’ - Proteste comache per un intervento giudicato falloso di Nardi. Punizione dal limite per il Monza, posizione pericolosa, siamo a circa venti metri dalla porta. Batte Barberis, palla sulla barriera e in corner.

14’ - Pericolo in area, Cagnano chiude su Mancuso.

12’ - Primo corner anche per il Como, nulla di fatto dopo la battuta.

10’ - Buona chance per il Como, cross di Iovine da destra, fuori misura però per i compagni a centro area.

9’ - Dal corner colpo di testa di Sampirisi: palla alta.

8’ - Ciciretti e Gliozzi alle spalle di Cerri: è un 3-4-2-1. Punizione da destra per il Monza, come un corner. Cagnano respinge di testa. Ora primo corner per gli ospiti.

5’ - Lunga azione del Monza in attacco ma la difesa chiude bene e fa ripartire la squadra.

1’ - Inizia la partita! Como subito deciso e in attacco.

CRONACA PRIMO TEMPO

La curva ospiti replica con uno sventolamento di bandierine biancorosse.

Coreografia in curva Como: striscione “Orgogliosi di essere lariani” e un bandierone a coprire tutto lo spicchio sinistro. Dall’altra parte, un altro striscione: “Hey ho Como!!!”. Il tutto, sotto una nube di fumogeni blu.

Davvero un bel colpo d’occhio al Sinigaglia: dopo due anni capienza al 100% e stadio esaurito per questo derby.

Al Sinigaglia era atteso Silvio Berlusconi, proprietario del Monza: non ci sarà.

Tifosi già sugli spalti, primi cori a sostegno dei giocatori in campo per il riscaldamento.

Monza con un 3-5-2 “spinto” con il rientrante D’Alessandro. In attacco una coppia potenzialmente letale: Mota Carvalho-Mancuso.

Gattuso rivoluziona la squadra, con qualche sorpresa: 3-4-1-2, con Vignali nella difesa a tre e Iovine più avanzato. Out Arrigoni, c’è Nardi a centrocampo. In panchina anche Parigini e La Gumina, in attacco Gliozzi e Cerri.

Buon pomeriggio dal Sinigaglia, alle 15.30 comincerà l’attesissimo derby Como-Monza. Pronte le formazioni!

SERIE B - 32ª GIORNATA

Risultati - Sabato 2/4: Alessandria-Spal 2-2, Ascoli-Pordenone 1-0, Cittadella-Ternana 1-2, Cosenza-Parma 1-3, Cremonese-Reggina 1-1, Lecce-Frosinone 1-0; Benevento-Pisa 5-1. Domenica 3/4, ore 15.30: Brescia-Vicenza 2-0, Como-Monza 2-0, Crotone-Perugia 1-1.

Classifica - Cremonese 60; Lecce 59; Pisa 58; Monza e Brescia 57; Benevento 54; Ascoli 52; Frosinone 51; Perugia 47; Ternana Como, Cittadella e Reggina 44; Parma 42; Spal 33; Alessandria 26; Cosenza e Vicenza 24; Crotone 20; Pordenone 14.

Prossimo turno - Martedì 5/4, ore 19: Cremonese-Alessandria, Pordenone-Frosinone, Reggina-Benevento, Spal-Cosenza, Ternana-Lecce. Mercoledì 6/4: Parma-Como ore 14; Cittadella-Perugia, Monza-Ascoli, Pisa-Brescia, Vicenza-Crotone ore 19.

