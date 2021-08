(Foto by Cusa)

Chajia (a sinistra) e H’Maidat: il Como si prepara all’esordio (Foto by Cusa)

Venerdì scatta la serie B

Como domenica a Crotone Il campionato cadetto si aprirà con due anticipi. Azzurri in campo alle 20.30

Il campionato di serie B si aprirà dopodomani, e sarà spalmato su tre giornate, da venerdì a domenica, in cui si giocherà il tardo pomeriggio o la sera.

Si comincia venerdì sera alle 20.30 con l’anticipo Frosinone-Parma. Due sole partite sono invece in programma sabato, alle 18.30 Pordenone-Perugia e alle 20.30 il derby veneto tra Cittadella e Vicenza.

Domenica si giocano le restanti sette partite: due alle 18 e cinque la sera alle 20.30 compresa quella tra Crotone e Como.

Anche nel turno successivo il Como sarà in campo la domenica sera, sempre alle 20.30, in casa del Lecce. I biancoblù non sono gli unici a cominciare il campionato con due trasferte consecutive: la stessa cosa capiterà ad Alessandria, e Cosenza.

Nel primo caso si tratta di una situazione simile a quella del Como, cioè legata alla sistemazione dello stadio. Il caso del Cosenza, invece, è stato determinato dalla riammissione in B avvenuta ufficialmente solo a calendario già compilato. E quindi dall’impossibilità per le avversarie di programmare le trasferte sino alla decisione definitiva.

