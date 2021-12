Campione, niente festa di fine anno al Casinò. Il Covid cancella la riapertura Per colpa dell’aumento dei contagi e la difficile gestione delle quarantene è stata annullata la serata di Capodanno

Il Casinò di Campione non riaprirà per la notte di San Silvestro. Era tutto pronto per la festa di Capodanno nell’exclave, con la New Year’s Eve Gourmet Dinner Show, lo spettacolo di Burlesque con la star italiana Albadoro Gala e il dj set. Ma a causa dell’aumento dei contagi gli organizzatori hanno deciso di annullare la serata e di rinviarla a data da destinarsi.

Nell’ultima notte dell’anno non sarebbe stato possibile giocare, ma solo festeggiare tra balli sensuali e musica. Invece la pandemia e la difficile gestione delle quarantene per chi arriva dall’estero hanno fatto fare marcia indietro agli organizzatori.

Il servizio completo sull’edizione di mercoledì 29 dicembre de La Provincia

