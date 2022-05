Croce Rossa, una crisi senza fine. Spunta la vendita della maxi sede

Senza commissari

In apertura sono state spiegate le ragioni per cui Paolo Beretta e Massimo Franzin hanno ritirato la loro candidatura alle elezioni per succedere ai commissari. Troppo complicata in sostanza la situazione economica dei crocerossini, serve un commissario per fare dei tagli drastici. Secondo le ricostruzioni ci sono circa cinque milioni di euro di debiti dovuti alla disastrosa precedente gestione accusata di diversi presunti illeciti. Si tratta soprattutto di mutui da estinguere. Ciò nonostante nel corso del commissariamento siano stati estinti circa 1,2 milioni di euro di pagamenti e un milione di ingiunzioni verso i fornitori. Pesa ancora il personale, passato da 75 a 49 unità dal 2018 a oggi. Parte del problema, ha spiegato Beretta, sono i servizi aggiuntivi Covid che da fine marzo sono venuti a mancare e che prima garantivano incassi sicuri. Ci sono poi, ha riferito il procuratore Daniele Caruso, tra i 500mila e i 600mila euro di crediti non riscossi derivanti dai mancati pagamenti dei servizi forniti ai cittadini. I volontari non incassano subito il 47% delle uscite che richiedono un pagamento, molti comaschi pensano che la Croce rossa sia un servizio sempre gratuito.