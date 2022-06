I danni della pandemia sui ragazzi: aumentati del 50% i reati delle baby gang

«A livello nazionale - ha detto il colonnello Trentin - si è osservato un incremento del 14% di denunce o arresti di minori. L’incremento che ha registrato l’Arma in questa provincia è stato ben superiore: 48%». E se sul fronte delle vittime di bullismo o criminalità l’incremento in Italia è stato del 17%, «in provincia l’aumento di lesioni, percosse, minacce rapine ed estorsioni a danno di minori è risultato pari al 50%». Insomma: «Il 2021 ha visto l’affermarsi di alcuni gruppi di giovanissimi dediti ad atti violenti, che sono stati però puntualmente individuati» e denunciati.

Nonostante la preoccupazione sul fronte delle baby gang, i dati analizzati dal comandante dei carabinieri offrono un quadro rassicurante della nostra provincia: «Con 31 reati ogni mille abitanti, abbiamo registrato un tasso di criminalità inferiore del 31% rispetto a quello regionale e del 24% rispetto a quello nazionale. E i primi quattro mesi dell’anno sembrano delineare un trend ancora migliore». Anche sui furti la nostra provincia «è la più virtuosa della Lombardia, dopo Sondrio» con un’incidenza - per numero di abitanti - inferiore del 51% rispetto alle media regionale. Più basso anche i dato relativo ai furti in abitazione (-17%) ma non così “virtuoso” come gli altri dati alla voce sicurezza.