Montorfano, aggredito da due cani

«L’ho salvato colpendoli con una scopa» L’uomo, 58 anni, è stato morso più volte, ma poi sono intervenuti alcuni residenti. I carabinieri hanno trovato e denunciato il proprietario dei meticci

Paura ieri mattina, tra via Cà Franca e via Crotto Urago, zona residenziale di fronte alle sponde del Lago di Montorfano, vicina al confine con Lipomo.

Due cani, due meticci anche se assomigliavano molto a due Husky come ha sottolineato chi ha visto la scena, hanno aggredito un uomo di 58 anni, residente a Como, che molto probabilmente passava nella zona fare jogging di prima mattina. Per cause in corso di accertamento, i due cani, di taglia media, sarebbero scappati dal recinto dove erano tenuti e avrebbero aggredito il malcapitato. Un’aggressione violenta con morsi su più parti del corpo.

L’episodio è avvenuto poco prima delle 7.20: l’uomo ha tentato in tutti i modi di divincolarsi dalla presa dei due cani, che non recedevano. I vicini, svegliati dalle grida, si sono precipitati ad aiutarlo. In particolare Arnaldo Tiranti ha difeso l’uomo: « Ho preso una scopa che avevo fuori casa e mi sono precipitato in strada. Ho dato una forte bastonata con la scopa a uno dei due cani, che ha mollato la presa. L’altro lo ha seguito. Un altro vicino è sceso anche lui con una scopa e mi ha dato una mano a tenerli a bada e a non farli riavvicinare al ferito».

L’uomo è stato poi soccorso e portato al pronto soccorso di Erba. I carabinieri hanno invece individuato e denunciato il proprietario dei cani. Gli stessi cani sono stati affidati momentaneamente all’Enpa.

