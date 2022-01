(Foto by Stefano Bartesaghi)

I soccorritori stasera a Tavernerio (Foto by Stefano Bartesaghi)

Tragedia a Tavernerio

Stroncato da malore in strada Un uomo di 64 anni alle 19 oggi si è accasciato in via Primo Maggio: inutili i tentativi di rianimarlo, è spirato al Pronto soccorso del Sant’Anna

Emergenza oggi, domenica 30 gennaio, alle 19, in via I Maggio, lo stradone che collega il centro paese alla frazione di Solzago. Nella zona residenziale un uomo di 64 anni si è improvvisamente accasciato al suolo per un malore.

Stava camminando per strada a poche centinaia di metri dalla propria abitazione.

Sono accorsi i carabinieri e un’ambulanza della Cri di Montorfano con un’automedica in codice rosso: lo hanno portato d’urgenza all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia, dove è deceduto poco dopo il suo arrivo.

Simone Rotunno

