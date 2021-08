Addio a Sergio Gervasutti Fu direttore de La Provincia Guidò il nostro quotidiano dal 1987 al 1992. È morto a Udine all’età di 83 anni

Quando arrivò a Como, “La Provincia” aveva una sola edizione e non usciva il lunedì. Era il 1987 e Sergio Gervasutti, scomparso ieri, lunedì 2 agosto 2021, all’età di 83 anni, cominciò la sua rivoluzione del giornale, qualcosa che avrebbe poi replicato nel suo Friuli, con Il “Messagero Veneto”. Lasciò il Lario e un quotidiano che aveva un’altra edizione, quella di Lecco, e raggiungeva i suoi lettori tutti i sette giorni della settimana. Fu quello un periodo di grande e fecondo sviluppo per “La Provincia”. Gervasutti era già un giornalista con una grandissima esperienza. Aveva diretto il “Giornale di Vicenza” e guidato tutte le redazioni de “Il Gazzettino”, quotidiano leader del Veneto, di cui fu anche vice direttore. Prima, come inviato, aveva seguito, tra l’altro, la stagione del terrorismo e il terremoto del 1976 in Friuli. Una generazione di, allora, giovani giornalisti comaschi gli deve molto e lo ricorda con affetto e stima. (f.ang.)

