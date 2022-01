Allarme nei cieli tra Mozzate e Cislago Ricerche con l’elisoccorso di Como L’emergenza poco dopo le 20 di venerdì 21 gennaio. Nessun velivolo risulterebbe disperso

Emergenza notturna nel cielo tra Mozzate e Cislago dove un oggetto non meglio identificato sarebbe precipitato attorno alle 20 di venerdì 21 gennaio.

La segnalazione data da due persone ha immediatamente attivato le ricerche dei vigili del fuoco e carabinieri della zona a cui si è aggiunto anche l’elisoccorso di Como.

Secondo le prime notizie in Lombardia non ci sarebbero velivoli dispersi. Resta l’imponente spiegamento di forze ancora al lavoro alle 22; tuttavia non sarebbero stati trovati elementi utili per indirizzare le ricerche.

