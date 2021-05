Argegno, cade da 10 metri sulla Regina Turista tedesca soccorsa con l’elicottero L’emergenza alle 12,30 di venerdì 28 maggio. Grave la donna ferita. Guarda il video dei soccorsi

Una escursionista è rimasta gravemente ferita dopo essere caduta da una proprietà privata che si affaccia sulla Regina. Un “volo” di circa 10 metri concluso sull’asfalto della statale per cause ancora da accertare quello che ha provocato ferite da “codice rosso”. La donna soccorsa è stata trovata incosciente in una pozza di sangue. Vicino aveva uno zainetto. Solo per una serie di fortunate circostanze non è stata travolta da uno dei veicoli in transito. Sul posto è subito intervenuta l’ambulanza della Croce Rossa di Menaggio e la centrale operativa ha chiamato in causa anche l’elisoccorso di Como. Il drammatico incidente è avvenuto alle 12,30 di venerdì 28 maggio a un centinaio di metri dalla stazione a valle della funivia di Pigra. Il traffico è stato bloccato per soccorrere la donna. Mobilitati anche i vigili del fuoco e i carabinieri.

(Marco Palumbo)

