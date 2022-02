La zona di via Lecco dove è avvenuto l’episodio (Foto by Bartesaghi)

Erba, sputi e insulti ai passanti

L’aveva già fatto a Roma Protagonista un marocchino di 19 anni senza permesso di soggiorno

Insulti e sputi contro i passanti in via Lecco. Nella tarda mattinata di lunedì 21 febbraio gli agenti della polizia locale hanno fermato un uomo di 29 anni a pochi passi dal bar Cafferino.

Il giovane, di origine marocchina, era molto agitato ed è stato portato in comando per l’identificazione. A seguito degli accertamenti, è stato accompagnato in un centro di accoglienza comasco dove resterà in attesa dell’espulsione.

Alcuni testimoni hanno chiamato le forze dell’ordine vedendo che l’uomo aggrediva con sputi e insulti i cittadini di passaggio.

Gli agenti sono arrivati in via Lecco e hanno cercato di calmarlo, poi lo hanno trasportato in comando dove l’uomo ha continuato a urlare contro gli agenti.

A seguito degli accertamenti, l’uomo è risultato essere senza fissa dimora e sprovvisto del permesso di soggiorno in Italia. A suo carico ci sono parecchi precedenti: ha creato scompiglio in diverse città italiane, all’inizio di febbraio era stato fermato per escandescenze anche a Roma.

Venerdì la polizia locale aveva scoperto due uomini con precedenti penali e documenti irregolari all’interno dell’ex Pontelambro, la grande industria dismessa all’incrocio tra via Milano e la provinciale Lecco-Como. In quel caso la segnalazione era partita dalla proprietà dello stabile: gli occupanti, di origine tunisina, si erano riparati all’interno della proprietà privata.

(Luca Meneghel)

