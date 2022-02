Frontale tra auto a Faloppio

Grave una donna di 41 anni Lo scontro, molto violento, in serata sulla provinciale: il ferito più grave è stato ricoverato all’ospedale di Varese

Grande spavento questa sera per un incidente frontale tra due auto sulla provinciale 23: quattro le persone coinvolte, di cui una ricoverata in codice rosso all’ospedale di Varese.

Da quanto è stato possibile ricostruire, la donna si trovava alla guida della sua auto e stava viaggiando in direzione Faloppio quando la macchina che sopraggiungeva in direzione contraria, con tre persone a bordo, sarebbe sbandata, finendo nella corsia opposta innescando un impatto molto violento fra le macchine.

Sul posto sono state inviate le ambulanze e l’auto medica, tutte in codice giallo in quanto nessuno dei feriti era incosciente, ma dopo una valutazione del quadro clinico delle persone coinvolte, il medico di Areu ha deciso il trasporto della donna in codice rosso all’ospedale di Varese.

