Lurate, uomo cade da cavallo È ricoverato in ospedale Brutto incidente oggi pomeriggio nei boschi, il ferito ha riportato un serio trauma alla schiena. Soccorso dal 118 e dai vigili del fuoco del Saf di Como

Una brutta caduta da cavallo è costata il ricovero in ospedale per un uomo di 47 anni, trasportato per accertamenti al Sant’Anna.

L’incidente si è verificato oggi pomeriggio nei boschi di Lurate Caccivio, da quanto è stato possibile ricostruire, l’uomo stava facendo una passeggiata a cavallo in compagnia del figlio quando purtroppo qualcosa è andato storto ed è stato disarcionato dall’animale.

Nella rovinosa caduta il cavallerizzo avrebbe battuto violentemente a terra la schiena, non riportando invece ferite alla testa (è infatti rimasto sempre cosciente durante i soccorsi). Il figlio ha quindi chiamato i soccorsi e, sul posto, si sono dirette un’ambulanza della Croce rossa di Lurate, un’auto medica ei vigili del fuoco del Saf di Como e del distaccamento di Appiano Gentile.

I pompieri si sono occupati del trasporto per una cinquantina di metri del ferito su una barella “toboga” dal punto dell’incidente fino a dove si trovava l’ambulanza. Il ferito è stato quindi sedato e trasportato in codice giallo all’ospedale per gli accertamenti del caso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA