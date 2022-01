Scritte e insulti no vax

I volontari puliscono i muri Per Como Pulita in campo per cancellare le scritte contro i vaccini

Avevamo denunciato prima il blitz di alcuni no vax, che avevano imbrattato con le scritte alcuni edifici pubblici, e poi l’inerzia degli enti che erano rimasti a guardare per giorni. Ebbene, a risolvere il problema hanno pensato ancora una volta gli instancabili volontari dell’associazione Per Como Pulita. Una squadra è entrata in azione e ha cancellato tutte le scritte che erano state tracciate sull’edificio della stazione Como Borghi, nel sottopassaggio di via Napoleona e sull’asfalto proprio davanti all’ingresso del Poliambulatorio di Asst Lariana, a Camerlata. Ma i volontari non si sono fermati qui e hanno rimosso altre decine di scarabocchi da mura e arredi in diverse zone della città.

