Gli spazzaneve in azione a San Fedele Intelvi (Foto by Francesco Aita)

Spalaneve al lavoro in Valle Intelvi Auto ribaltata ad Albavilla L’annunciata precipitazione su tutto il Lario dovrebbe terminare nella serata dell’Immacolata

È stata annunciata per giorni, ed è puntualmente arrivata. Se la mattina dell’Immacolata ha fatto sperare in un errore delle previsioni meteo, è bastato attendere l’ora di pranzo per capire che sarebbe stato meglio rimanere tra le mura domestiche o al più nei paraggi per divertirsi insieme ai figlioletti.

L’auto ribaltata all’Alpe del Viceré di Albavilla

La nevicata dell’8 dicembre si è fatta più intensa su tutto il territorio lariano verso le 13. Non si registrano al momento grandi problemi alla circolazione. In Valle Intelvi (20 i centimetri caduti alla Sighignola di Lanzo e 12 quelli che hanno imbiancato il centro di San Fedele) gli spalaneve si sono messi subito in azione anche per evitare la formazione di ghiaccio.

I vigili del fuoco intervenuti a Cantù

I vigili del fuoco di Erba sono intervenuti all’Alpe del Viceré di Albavilla prima per soccorrere il conducente di un fuoristrada finito nel bosco e poi per un’auto che si è ribaltata nella stessa zona di via Partigiana. Per fortuna non ci sono state conseguenze gravi per gli occupanti.

I vigili del fuoco sono anche intervenuti in via Rienti a Cantù per tagliare e rimuovere alcune piante cadute sotto il peso della neve su un’auto.

La nevicata dovrebbe andare avanti fino a notte; nella giornata di giovedì 9 dicembre è previsto cielo nuvoloso un po’ ovunque.

