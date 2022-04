Una vita ad aiutare gli altri

Addio Elide Greco Ex consigliera comunale, volontaria, anima delle “sferruzzatrici”: è morta sabato sera all’età di 55 anni

Como

Una «donna immensa pronta ad aiutare tutti». Che «lascia un segno indelebile nei cuori e nei ricordi di chi ha avuto la gioia» di conoscerla. Una «donna straordinariamente viale, intelligente, altruista». O, per alcuni: «Senza tempo». Elide Greco , 55 anni, volontaria da sempre, ex consigliera comunale a Como è morta ieri dopo una malattia di cui non aveva fatto mistero con nessuno. L’annuncio, dato dai famigliari via social, in pochi minuti ha raccolto centinaia di ricordi e di commenti di chi ha avuto la fortuna di incrociare la propria strada con quella di Elide.

Danzatrice appassionatissima, animatrice e maestra dell’International Dance Lipomo, Elide Greco era entrata in consiglio comunale nel 2014 con il gruppo del Partito Democratico.

Ma Elide, ancorché attivissima durante gli anni trascorsi come consigliera comunale, è stata soprattutto una volontaria che spesso ha aiutato gli altri in silenzio. Durante la pandemia, poi, ha avviato una straordinaria mobilitazione per realizzare migliaia di quadrotti in lana che, una volta cuciti uno accanto all’altro hanno consentito di realizzare tante calde coperte per le persone in difficoltà in memoria di don Roberto.

