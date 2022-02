(Foto by Vigili del fuoco)

Cerano Intelvi, cane scomparso da giorni

Era in una roggia, salvato dai pompieri L’intervento nel pomeriggio di domenica ha permesso di recuperare l’animale in buone condizioni

L’hanno cercato dappertutto senza trovarlo. Da due giorni era sparito senza lasciare traccia, nessuno l’ha visto scodinzolare per le strade del paese.

E per fortuna che i suoi lamenti sono stati avvertiti da un gruppo di persone nel pomeriggio di domenica 27 febbraio. In un istante è stato lanciato l’allarme e i vigili del fuoco di San Fedele Intelvi hanno prontamente dato una risposta all’origine di quei lamenti provenienti dal bosco.

Lì, nel greto della roggia in secca, c’era il cane sparito da due giorni che aspettava qualcuno che lo aiutasse a uscire da quella scomoda posizione dove era finito forse per curiosità, forse per rincorrere un altro animale.

I vigili del fuoco hanno quindi accertato le buone condizioni del cane che è stato subito consegnato ai proprietari, particolarmente emozionati per il lieto fine della vicenda.

