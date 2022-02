In fiamme l’ex oratorio di Loveno

Anche il dolo tra le ipotesi VIDEO Menaggio, era abbandonato da anni e senza l’impianto elettrico

È bruciato l’ex oratorio teatro di Loveno. Nel pomeriggio le fiamme sono all’improvviso divampate all’interno della vecchia struttura, che risaliva al 1925, e la presenza di pavimenti di legno ha favorito il loro propagarsi. Sul posto sono intervenuti ben presto i Vigili del fuoco di Menaggio, che hanno domato il rogo. Nelle immediate vicinanze, per fortuna, non ci sono abitazioni e così il pericolo di propagazione è risultato limitato. L’edificio risulta comunque compromesso su entrambi i piani. Per il momento non sono state formulate ipotesi, ma non è affatto escluso che possa essersi trattato di un dolo.

Chiuso e inutilizzato dal 2008, l’ex oratorio non dispone più di impianto elettrico funzionante ed è pertanto da escludere un cortocircuito; sulla parte posteriore, come fanno notare i residenti, c’è invece un buco attraverso il quale è possibile accedere ai locali interni. (G. Riv.

