Soccorso alpino e vigili del fuoco pronti a intervenire in soccorso al ciclista ferito (Foto by Vigili del fuoco)

Montemezzo, ciclista ferito Soccorso con l’elicottero L’intervento del velivolo dei vigili del fuoco a Moltalto. Guarda il video

Ha preferito chiamare i soccorsi, dopo essere caduto e rimasto ferito in modo non grave. E alla fine in aiuto al ciclista di Vercana che si è trovato in difficoltà sulle pendici di Montalto di Montemezzo a confine con Trezzone, è intervenuto l’elicottero Drago in uso ai vigili del fuoco della Malpensa che ha recuperato sportivo (in buone condizioni) e bicicletta. L’allarme era stato dato alla centrale operativa del soccorso che poco prima delle 13 di venerdì 10 settembre ha mobilitato i vigili del fuoco di Dongo, la delegazione lariana del soccorso alpino e i carabinieri della compagnia di Menaggio.

