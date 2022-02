Rapinata in casa a Bellagio

Coltello alla gola a 85 anni Due malviventi hanno fatto irruzione nell’abitazione in località Mulini del Perlo, dove era con la figlia. Davanti alla reazione coraggiosa e inattesa, non hanno esitato a estrarre l’arma. Un complice poco lontano

Sono entrati con la forza in un’abitazione ed hanno minacciato con un coltello alla gola una donna di 85 anni. Hanno rovistato ovunque, facendosi consegnare circa 800 euro in contanti e oltre mille in preziosi, per poi darsi alla fuga. Lasciando dietro di loro, tanta paura.

Più che un’azione da topi d’appartamento, quella andata in scena mercoledì poco dopo le 14 in Località Mulini del Perlo - una delle zone più panoramiche della perla del Lario, lungo la strada per il Ghisallo - è sembrata un’azione da commando. E i due ladri, entrambi extracomunitari stando alla ricostruzione, non hanno avuto nessun timore ad usare le maniere forti con due donne sole.

