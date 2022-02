Cerca un cane “vecchiotto” a Lurate

«Lo adotto per avere compagnia» Anna Pozzetti lancia l’appello: «Vorrei un esemplare di piccola taglia, abituato a vivere in famiglia»

Cercasi cane “vecchiotto” da adottare. L’appello lanciato da Anna Pozzetti – residente in paese, a Castello – alla ricerca di un cane di piccola taglia cui aprire le porte di casa e il cuore della sua famiglia. Invece di orientarsi su cuccioli, o comunque cani giovani e vivaci preferisce quelli un po’ più “agé” che difficilmente trovano casa. Lo ha già fatto con Toby, un meticcio di 16 anni morto il 13 dicembre, al quale per sette mesi aveva dato ospitalità nella sua abitazione dotata di giardino.

«L’avevamo adottato da una signora di Cirimido che era venuta a mancare – spiega Pozzetti – Lo avevamo accolto con gioia nella nostra famiglia, dandogli affetto e attenzioni. Facevamo tante passeggiate con lui, era contento. Nonostante tutti i nostri tentativi di salvarlo, non è stato possibile a causa di una insufficienza renale. Ha lasciato un tale vuoto che ci piacerebbe poter colmare, accogliendo un nuovo cane di piccola taglia, sui 10-12 anni, non proveniente da un canile, ma già abituato a un contesto familiare».

Un cane da compagnia. «Vorremmo un cane tranquillo, mansueto, qualità che di solito si ritrovano in cani un po’ in là con gli anni, a differenze di quelli più giovani che hanno tanto slancio ed energia – aggiunge Pozzetti – Magari c’è qualche persona anziana che per motivi di salute o altro non può più accudire al proprio cane, o una famiglia che è costretta a rinunciarvi e non vorrebbe che finisse in un canile». Chi fosse interessato può contattare il numero 3385012843.

