Olgiate, ladri senza cuore Rubano nella “casa dei bimbi” Raid nella villa illuminata di Somaino che da sempre costituisce l’attrazione per i più piccoli.Hanno preso oltre cento metri di luci per cinquemila led

Vandali Gringh. Dopo il presepe alla Stazione, colpita anche la casa illuminata a Somaino. Una casa delle meraviglie, addobbata con trentamila luci natalizie, sulla falsariga della tradizione americana di adornare le abitazioni con luci sfavillanti, carillon, mega Babbi Natale e tanti altri elementi decorativi.

Dopo il blitz ai danni della casa illuminata in via della Scaletta, di proprietà di Claudio Barlume e della compagna Francesca Lopez, sono spariti cento metri di luci per un totale di circa cinquemila led (che decoravano la recinzione sul davanti della villetta e parte del giardino), duecento metri di cavo elettrico e quattro tubi da venti metri l’uno.

Difficile stabilire lo scopo del raid. «Non so se abbiano agito per puro vandalismo e magari cavi e luci siano stati poi gettati in qualche prato, o se li abbiano presi per rivederli o per estrarre i cavi di rame dalle guaine per guadagnarci qualcosa – dichiara Barlume – Il mio dispiacere non è soltanto per il fatto che mi abbiano portato via materiale che mi serviva e che ha un costo, ma soprattutto perché è un qualcosa in cui credo. Illuminare la casa per le festività mi piace tantissimo, dà gioia alla mia famiglia, ai miei bambini che adorano le luci di Natale e a quanti (numerosi anche quest’anno) sono venuti a vedere la casa illuminata. Lo faccio per la mia famiglia, ma anche per le tante altre che con i loro bambini vengono sia da Olgiate che dal circondario a vedere la casa illuminata. Davvero un brutto gesto rovinare la magia del Natale per il gusto di fare un atto vandalico o per ricavarne un misero guadagno». (Manuela Clerici)

