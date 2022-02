Potatura dei platani in centro a Olgiate

Viale Michelangelo chiude 5 giorni Stop al traffico almeno fino a venerdì, l’ingresso sarà consentito solo ai residenti. L’assessore Boninsegna: «Un intervento necessario, per la sicurezza di auto e pedoni»

Stop al traffico lungo viale Michelangelo per lavori di potatura. Per permettere le operazioni di sfoltimento del viale alberato, per cinque giorni sarà chiusa alla circolazione la “bretella” abitualmente utilizzata per evitare il semaforo all’incrocio tra via Tarchini e via Roma (statale Briantea). Dalle 8 di oggi fino a venerdì sarà vietato il transito veicolare da via Roma-intersezione con viale Michelangelo a via Tarchini.

«Dovendo effettuare la potatura dei platani lungo la strada si rende necessaria la chiusura al transito di viale Michelangelo – spiega l’assessore Flavio Boninsegna – La strada resterà chiusa in entrambe le direzioni di marcia lungo l’intero tratto dalla casa anziani fino alla rotonda all’intersezione con via Tarchini. L’intervento procederà per tratti, partendo dalla rotatoria della palestra a salire verso casa anziani. Ciononostante, la presenza dei mezzi all’opera comporterà la chiusura totale della strada per tutta la durata dei lavori. L’accesso sarà consentito soltanto ai residenti compatibilmente con l’andamento delle operazioni di potatura».

