Uggiate, coniglietto trovato nel parco Ora è salvo e ha una nuova famiglia Storia a lieto fine quella dell’animaletto trovato da una ragazzina e che è stato adottato

Finalmente ha trovato casa un coniglietto nano abbandonato e salvato da una dodicenne.

Qualche giorno fa, Rebecca 12 anni di Uggiate Trevano mentre era in giro con un suo amico dove c’è il parchetto della pista ciclopedonale del paese, ha notato un coniglietto impaurito e immobile in mezzo al prato. «Giovedì scorso verso le 17 – racconta la mamma Alessandra Adamoli – mia figlia era con un suo amico e ha notato un batuffolo bianco nel prato vicino al parchetto. Così prima si è avvicinata per vedere di cosa si trattava e poi ha visto che era un coniglietto nano di colore bianco e che era immobile e impaurito. A quel punto per non lasciarlo lì visto che poteva rischiare di essere preso da qualche rapace o volpe l’ha portato a casa – aggiunge – ma avendo già un cane e un gatto e non potendo quindi tenerlo, abbiamo subito lanciato un appello, attraverso i social, alla ricerca del proprietario o della proprietaria».

