Anziani ancora soli nelle case di riposo L’appello dei parenti: «Basta, riapritele»

Le Rsa sono ancora chiuse e tra i familiari inizia a montare la rabbia.

Sempre più lettori con i parenti chiusi da un anno nelle case di riposo lamentano l’impossibilità di salutare i loro cari non dal balcone, non da una porta a vetri, ma almeno da un metro. Non tanto per abbracciarli, quanto per farsi sentire e capire bene. Succede alle Giuseppine, alle Marcelline, alla Ca d’Industria, le segnalazioni riguardano la sede di Rebbio come quella di via Brambilla.