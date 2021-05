Como: lacrime nelle Rsa stavolta per la gioia «Fine di un incubo»

Dopo sette terribili mesi finalmente hanno potuto riabbracciare la mamma: «Salutarsi senza sentirsi attraverso un vetro è stato tremendo».

Clara e Giovanna Violetti Perri hanno lavorato una vita al Sant’Anna, sanno bene cos’è il Covid. Finita la prima drammatica ondata, perso il padre, hanno deciso di portare la mamma Maria, di 81 anni, alla Ca’ d’Industria, nella struttura “Le Camelie”, per meglio gestire una malattia progressiva tipica della terza età. Era il 16 di ottobre. Passata l’estate nessuno o quasi prevedeva il ritorno drammatico e duraturo della pandemia. «Da allora non l’abbiamo rivista se non al cellulare o attraverso un vetro – raccontano le due sorelle – oggi finalmente ci siamo riabbracciate. È stato tremendo. Abbiamo fatto tante videochiamate, quello sì, ma mancava un reale contatto. Per due volte, salvo durante la zona rossa, siamo venute per un saluto dalla porta. È stato molto difficile spiegare a nostra madre questa triste lontananza».

Como la signora Maria Perri incontra le figlie Clara e Giovanna Violetti Perri per la prima volta da ottobre

Tanti problemi per gli anziani

Molti anziani con problemi di udito o con deficit cognitivi, dall’altra parte di una porta di sicurezza non riescono a comprendere le parole dei figli. Non si capacitano delle misure per il contenimento della pandemia. Non capiscono perché i loro cari non stanno loro vicini. Gli infermieri e gli assistenti della Ca’ d’Industria sono stati testimoni di tanti pianti, molti ospiti hanno sofferto dimostrando con le lacrime la loro pena.