Como: stalking dal fidanzato Ventenne inseguita e speronata

Voleva solo andare in università per seguire le lezioni del suo corso di laurea. È stata inseguita e speronata per due volte dall’auto del suo compagno, geloso non si sa di chi e di che cosa, trovandosi con la vettura distrutta (una Fiat Panda), il vetro del passeggero abbattuto a sassate e il computer rubato dall’abitacolo. Pc che gli inquirenti hanno poi ritrovato nella casa del ragazzo geloso con ben 11 fori praticati con un trapano per distruggerne la memoria.