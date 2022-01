Covid, dieci morti Mai così tanti dal maggio scorso

Altri dieci decessi, non succedeva da maggio 2021.

Salgono in maniera preoccupante le morti da Covid, 115 ieri in Lombardia, oltre il doppio della media mensile. Nella nostra provincia i decessi sono stati dieci. Il 28 maggio scorso i dieci decessi contati alla fine della terza ondata apparivano quasi un errore statistico dopo settimane di discesa stabile da marzo, merito anche della campagna vaccinale unita all’arrivo della bella stagione. Ora invece sono già saliti a 45 le vittime del Covid contate a gennaio nel Comasco. A dicembre sono stati in totale 50, 17 a novembre e zero ad ottobre.