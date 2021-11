Di nuovo tutti in coda per fare i tamponi Sono già 700 al giorno

fra quindici giorni rischiamo di essere in zona gialla

per fare i tamponi

Di nuovo tutti in coda

Como e tutta la Lombardia corrono purtroppo verso un ritorno da zona gialla. Gli indici, a meno di frenate al momento non pronosticabili, sono chiari e tutti i parametri sono in sensibile peggioramento. La nuova ondata di Covid è arrivata e non è più solo una sensazione, ma è anche un dato visibile e tangibile.