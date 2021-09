Erba, controlli in zona stazione Il cane antidroga “fiuta” due giovani

Se i controlli antidroga in occasione del primo giorno di scuola erano attesi, quelli effettuati alle 8 di mercoledì 15 settembre non se li aspettava nessuno. E la polizia locale di Erba, aiutata dal gruppo cinofilo X-Plorer, ha fatto centro: gli agenti hanno individuato due ragazzi con sostanze stupefacenti, il più grande è stato denunciato perché era alla guida di un veicolo. Il blitz è partito intorno alle 8 da piazza Padania, davanti alla stazione ferroviaria, e si è poi allargato alla zona di via Adua.