L’ultima grana è un ricorso al Tar che contesta l’incarico assegnato per la progettazione dei lavori - Dai fondi regionali andati perduti ai tempi lunghi per l’eventuale cantiere: se ne occuperà, forse, la prossima giunta

Giardini a lago, lavori ancora in alto mare L’ultima grana un ricorso al Tar

Como

L’eterno calvario dei giardini a lago. Per la principale area verde del centro, cuore della Como turistica, il dibattito è aperto da più di vent’anni: come valorizzarla? In passato si è a lungo parlato della loro recinzione, poi ha iniziato a porsi il tema della loro trasformazione.