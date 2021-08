Green pass in ospedale ancora visite limitate «Tuteliamo i malati»

protesta: una comasca da un mese quasi non vede la madre di 90 anni . La direzione: «Ancora rischi, valuteremo ciascun caso»

Green pass in ospedale

Visite ai pazienti, l’Asst Lariana apre uno spiraglio, ma la priorità resta tenere a distanza di sicurezza il virus.

In virtù delle nuove norme, le aziende ospedaliere possono permettere le visite ai pazienti. Molti ospedali lombardi si sono già attrezzati. E Como? Proprio ieri, la direzione sanitaria, dopo le segnalazioni e le lamentele dei cittadini, ha licenziato un documento relativo agli ingressi. L’apertura di fatto è minima, per l’Asst Lariana la priorità resta la tutela della salute dei pazienti a fronte di una pandemia non ancora sconfitta.