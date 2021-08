Hub, ipotesi chiusura Medici e farmacisti: «Noi siamo pronti»

Como: per il 12 settembre la Regione prevede la conclusione della campagna vaccinale massiva. Letizia Moratti: «Presto un piano per la terza dose»

Il traguardo del 12 settembre, per la conclusione in regione delle vaccinazioni “di massa” è stato tracciato dal coordinatore della campagna in Lombardia Guido Bertolaso , durante la conferenza stampa convocata per fare il punto sulle somministrazioni.