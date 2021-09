Il via alle lezioni, primo bilancio Folla sui bus ma non a scuola

Dopo un anno e mezzo di pandemia, la campanella ieri è suonata per tutti i 64.581 studenti lariani, tornati in aula al 100% della presenza. All’interno degli istituti non è stato segnalato nessun problema particolare: del resto, le disposizioni, tranne qualche modifica, ricalcano quelle dello scorso anno. Le superiori, come da indicazioni prefettizie, hanno organizzato gli ingressi su due o tre turni.