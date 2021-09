Lezzeno, Valli “Mandell” da Bossi per la festa degli ottant’anni

«Quelli del laagh sono sempre stati fedeli. Gente sana». Non ci ha messo molto domenica 19 settembre il “capo” - questo il nome “di battaglia” con cui Umberto Bossi è chiamato dai leghisti - a inquadrare tra la ristretta cerchia degli invitati, riuniti in un ristorante di Gemonio per i suoi 80 anni, il “Mandell”, al secolo Armando Valli, leghista della prima ora e senatore per una legislatura.