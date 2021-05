Lombardia verso la zona bianca Possibile dal 14 giugno

Ecco cosa cambia: via del tutto il coprifuoco

Prima che sulla Lombardia sventoli concretamente la zona bianca occorrerà pazientare ancora un po’. La zona bianca, la fascia più attenuata delle restrizioni, qui potrebbe (dovrebbe?) scattare dalla seconda metà di giugno. Cosa cambierebbe? Sostanzialmente, verrebbe meno quasi per intero il dedalo delle limitazioni: in vigore, in sintesi, rimarrebbe «solo» l’abc della prevenzione, e cioè il distanziamento interpersonale, l’utilizzo della mascherina, il divieto di assembramento.