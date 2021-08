Diciotto anni, residente nel Monzese, è ricoverato in condizioni critiche dopo un tuffo in viale Geno - Deve la vita a un poliziotto della Polstrada richiamato dai passanti dopo il tentativo, andato a vuoto, di un turista

Rischia di annegare, salvato da un agente Ora lotta per la vita in Rianimazione

Como

Un ragazzo di 18 anni residente a Cavenago Brianza, è ricoverato dal primo pomeriggio nel reparto di Rianimazione dell’ospedale di Lecco, in condizioni giudicate «molto critiche», dopo essersi tuffato nelle acque del lago in corrispondenza della passeggiata Ramelli, in viale Geno, ieri poco prima delle 13.

Con lui c’erano tre amici, tutti minorenni. Hanno chiesto aiuto ai passanti appena hanno capito che qualcosa non andava, e che il loro amico non riemergeva più.