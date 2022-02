Sant’Anna, via un altro specialista «Non c’è rispetto per il nostro lavoro»

Paolo Furgoni, urologo, già sindaco di Cernobbio saluta Como per Gravedona - Dure le accuse contro i vertici dell’Asst Lariana: «Questo ospedale è sempre meno comasco»

Anche Paolo Furgoni se ne va dal Sant’Anna: «Si è creato un clima di disaffezione».

Tre specialisti del reparto di urologia, quasi la metà dell’organico, hanno fatto le valigie dall’Asst Lariana. Furgoni come altri medici ospedalieri lamenta la scarsa serenità che si respira in corsia, un fatto non tanto legato ai difficili anni della pandemia, quanto all’organizzazione dell’ospedale.