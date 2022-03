Sventata una truffa dello specchietto Anziana inseguita in auto a Bregnano

La banda dello specchietto è tornata in azione: l’ultima tentata truffa è avvenuta nei giorni scorsi in via Cavalieri di Vittorio Veneto. Da una prima ricostruzione di quanto accaduto, un’anziana ottantenne mentre era alla guida della propria auto sarebbe stata avvicinata da uno sconosciuto, a bordo di una Bmw, che, pare dopo averla seguita sin quasi a casa, ha cercato di convincerla a ad aprire il portafoglio, per risarcire un immaginario danno allo specchietto della propria auto.