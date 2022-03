Variante Tremezzina 120 tonnellate di roccia da mettere in sicurezza

La porzione di versante instabile si trova appena sopra gli imbocchi delle gallerie di Colonno. L’Anas pensa a un “pilastrone” per ancorarla alla parete

Per “mitigare il rischio di dissesto nell’area circoscritta” che ha portato al rinvio dell’apertura della Regina inizialmente programmata per il 29 marzo e posticipata al 5 aprile, l’ipotesi emersa nelle ultime ore sarebbe quella di ancorare la base dell’area a rischio con uno sperone di calcestruzzo, ovvero un “pilastrone” - per dirla con un termine facilmente comprensibile - capace di sostenere l’area a rischio.