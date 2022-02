«Aumenta tutto Ma non freniamo gli investimenti»

«Tutto ciò che attraversa il commercio internazionale sta subendo fortissimi incrementi di prezzo, dalle carni alle granaglie, ai mangimi, ai laminati, agli imballaggi. Per non dire dei macchinari, della manutenzione, della logistica, dei trasporti e dell’energia. Sembra sia in atto una sorta di “vendetta” del mondo industriale e commerciale contro il fermo che c’era stato per la pandemia. E si sa che la ripresa fa aumentare i prezzi».