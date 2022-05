Mortale in barca: due anni alla turista

Era il 25 giugno. A perdere le vita, travolto da un potentissimo motoscafo condotto da una turista belga in vacanza sul Lago di Como e domiciliata in una casa di Lenno, era stato un ragazzo di Guanzate, Luca Fusi, 22 anni, che dopo aver avvisato i due amici con cui era uscito in barca di mettersi in salvo, non era riuscito a ripararsi in tempo dall’impatto.