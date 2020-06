Burnell-Sassari, ci siamo Nikolic in direzione Brianza L’americano che ha giocato alla S.Bernardo-Cinelandia è prossimo alla Sardegna. In uscita anche La Torre.

Su di lui, la S.Bernardo-Cinelandia ci aveva fatto un pensierino circa il proseguimento del rapporto per un altro anno. E sarebbe stata disposta anche a un rilevante sacrificio economico per provare a trattenerlo, proprio perché il giocatore aveva particolarmente soddisfatto la scorsa stagione sia sul campo sia al di fuori del rettangolo di gioco. Eppure, nonostante l’impegno, Cantù non poteva dar battaglia a club decisamente più competitivi quanto a budget e ambizioni. E così, avevo capito che si sarebbe dovuta arrendere all’idea - e all’evidenza - di non potersi più permettere di frequentare quel tale di nome Jason Burnell (che nelle ultime 13 partite di campionato stava viaggiando a una quindicina di punti di media). Il quale, classe 1997 proprio come Pecchia, è ormai in procinto di essere annunciato quale nuovo straniero del Banco di Sardegna Sassari, che gli offre pure la chance di disputare le coppe europee.

Un “4” in grado di giocare da “3” e che nel corso del campionato si è dimostrato dominante in post basso. Sicuramente un giocatore di sicuro futuro.

A questo punto, degli stranieri protagonisti quest’anno in maglia biancoblù non ne vedremo più nessuno (da segnalare che Hayes, tra le altre, ha ricevuto un’offerta anche da un team di Eurolega). E probabilmente, stante l’abbinata Pecchia-Procida, probabilmente non calcherà più il parquet del PalaBancoDesio neppure il capitano Andrea La Torre. Tra i giocatori in entrata dovrebbe esserci l’ala piccola italiana Stefan Nikolic, in prestito dalla Virtus Bologna.

